Le Canadien avec son jeu offensif et son touché de balle est forcé­ment l’un des vrais outsi­ders du tournoi.

Face à Kohlschreiber, il a du vrai­ment proposer son meilleur tennis pour passer ce premier tour piégeux.

Forcément, il était heureux de s’en être sorti : « C’était vrai­ment très humide et glis­sant. Je pense qu’il l’a remarqué aussi. Je ne blâme personne car je sais que c’est diffi­cile pour le tournoi d’avoir à faire face à la météo et tout ce truc. De plus, ici comme vous ne vous entraînez pas sur les courts avant le début de la compé­ti­tion, il y a forcé­ment une vraie appré­hen­sion. Je suis vrai­ment soulagé d’avoir pu passer ce tour, Philip est large­ment sous estimé. La clé, c’est que j’ai pu sortir mon jeu quand j’en avais le plus besoin »