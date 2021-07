Après sa défaite en demi‐finale, le Canadien avait été inter­rogé sur les chances de Berrettini en finale. Pour Denis, toujours positif, rien ne semble impos­sible : « Je pense que Matteo peut inquiéter Novak. Personnellement, j’ai eu l’im­pres­sion de l’avoir dominé depuis le fond de court et pendant une bonne partie du match. Je pense que Matteo qui est très solide à partir de cette posi­tion pourra égale­ment le faire. De plus, il varie beau­coup le jeu grâce à son slice de revers qu’il maitrise tota­le­ment et je sais que ce coup gêne Novak. S’il s’en sort bien au service, Djokovic aura du mal à breaker malgré le fait qu’il soit un formi­dable retour­neur. Ça va être une sacrée bataille »