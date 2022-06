Battu cinq fois de suite depuis son succès contre Rafael Nadal en huitièmes de finale à Rome, Denis Shapovalov a renoué avec la victoire contre le Français Arthur Rinderknech mardi (6–1, 6–7[6], 6–7[4], 6–4, 6–1) au 1er tour de Wimbledon.

Le demi‐finaliste de l’édi­tion 2021 a assuré en confé­rence de presse que l’ab­sence de points attri­bués (déci­sion de l’ATP en réponse à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélo­russes par le All‐England Club) n’avait aucun impact sur sa motivation.

« Points ou pas points, Wimbledon est Wimbledon, et la pres­sion est exac­te­ment la même. C’est un grand tournoi, si ce n’est le plus grand. Vous voulez venir ici et jouer de votre mieux. Je n’ai pas accordé beau­coup d’im­por­tance à cette déci­sion. Les matches et les victoires comme aujourd’hui (mardi) vous mettent en confiance et peuvent vous faire changer de pers­pec­tive. C’est pour cela que j’aime parti­ciper aux tour­nois du Grand Chelem », a promis le 56e mondial, opposé à Brandon Nakashima au 2e tour.