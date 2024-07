Choqué comme tout le monde par la passion et la persé­vé­rance de Novak Djokovic et Andy Murray, tous les deux présents à Wimbledon malgré de récentes opéra­tions (même si le Britannique vient de déclarer forfait en simple), Denis Shapovalov, qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon après sa victoire en trois sets contre Jarry, a rendu un très bel hommage à ces deux magni­fiques champions.

« C’est complè­te­ment fou mais c’est tout à leur honneur de faire ce qu’ils font. C’est fou d’es­sayer encore et encore, surtout en plus de ce qu’ils ont déjà accompli. Je pour­rais comprendre si c’étaient des jeunes qui ne savent pas vrai­ment ce qu’il font et qui se disent : ‘C’est ma chance, c’est mon moment’. Mais ces gars‐là ont déjà tout accompli. Le fait qu’ils reviennent et qu’ils essaient de jouer est une source d’ins­pi­ra­tion pour tout le monde ici. »