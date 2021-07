Dévasté en quit­tant le Centre Court après sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de Wimbledon, Denis Shapovalov s’est montré un peu plus positif lors de la confé­rence de presse d’après match. Conscient qu’il a dominé la plupart des échanges face au numéro 1 mondial, le Canadien ne compte pas s’ar­rêter là.

« J’ai eu des occa­sions dans chaque set et même dans le troi­sième. Il n’est pas le numéro 1 mondial par hasard, il est plus expé­ri­menté et il a eu un peu de chance. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions, mais ça n’al­lait pas dans mon sens. Il a fait un très bon travail pour me mettre la pres­sion. La confiance va et vient dans le match, mais j’ai eu des occa­sions à chaque set. Cela aurait pu être un match diffé­rent, mais c’est un processus d’ap­pren­tis­sage, j’es­père pouvoir l’uti­liser pour aller de l’avant. »