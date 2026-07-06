Issu des qualifications et véritable sensation de cette édition 2026 de Wimbledon, Shintaro Mochizuki est tombé sur un os nommé Jannik Sinner, ce dimanche, en huitièmes de finale.
Malgré un style de jeu atypique et volontaire, le Japonais, qui s’est logiquement incliné en trois sets, compte bien d’appuyer sur cette rencontre pour la suite de sa carrière.
« Ça m’a vraiment donné beaucoup de confiance de jouer contre le numéro un mondial sur ce magnifique court. C’est la première fois que je joue sur le Court Central dans un tournoi du Grand Chelem, donc… Comme je l’ai dit, si je me concentre sur moi‐même, que je fais ce que j’ai à faire et que je me concentre sur chaque point, je peux faire quelque chose, même contre Jannik Sinner. Je l’ai un peu en difficulté sur mes balles parce qu’elles étaient basses et qu’il devait les renvoyer en hauteur. Il a bien servi, donc c’était difficile. Oui, je pense que j’ai fait de mon mieux. J’ai eu quelques occasions, comme je l’ai dit. Je pense que c’est ce que je peux retenir de ce match. Je vais puiser toute ma confiance dans cette rencontre, oui. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 15:45