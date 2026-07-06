Issu des quali­fi­ca­tions et véri­table sensa­tion de cette édition 2026 de Wimbledon, Shintaro Mochizuki est tombé sur un os nommé Jannik Sinner, ce dimanche, en huitièmes de finale.

Malgré un style de jeu atypique et volon­taire, le Japonais, qui s’est logi­que­ment incliné en trois sets, compte bien d’ap­puyer sur cette rencontre pour la suite de sa carrière.

« Ça m’a vrai­ment donné beau­coup de confiance de jouer contre le numéro un mondial sur ce magni­fique court. C’est la première fois que je joue sur le Court Central dans un tournoi du Grand Chelem, donc… Comme je l’ai dit, si je me concentre sur moi‐même, que je fais ce que j’ai à faire et que je me concentre sur chaque point, je peux faire quelque chose, même contre Jannik Sinner. Je l’ai un peu en diffi­culté sur mes balles parce qu’elles étaient basses et qu’il devait les renvoyer en hauteur. Il a bien servi, donc c’était diffi­cile. Oui, je pense que j’ai fait de mon mieux. J’ai eu quelques occa­sions, comme je l’ai dit. Je pense que c’est ce que je peux retenir de ce match. Je vais puiser toute ma confiance dans cette rencontre, oui. »