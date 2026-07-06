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Shintaro Mochizuki, après sa défaite contre Jannik Sinner : « Je l’ai vu un peu en difficulté »

Par
Thomas S
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Sinner wim 2025
sinner

Issu des quali­fi­ca­tions et véri­table sensa­tion de cette édition 2026 de Wimbledon, Shintaro Mochizuki est tombé sur un os nommé Jannik Sinner, ce dimanche, en huitièmes de finale.

Malgré un style de jeu atypique et volon­taire, le Japonais, qui s’est logi­que­ment incliné en trois sets, compte bien d’ap­puyer sur cette rencontre pour la suite de sa carrière. 

« Ça m’a vrai­ment donné beau­coup de confiance de jouer contre le numéro un mondial sur ce magni­fique court. C’est la première fois que je joue sur le Court Central dans un tournoi du Grand Chelem, donc… Comme je l’ai dit, si je me concentre sur moi‐même, que je fais ce que j’ai à faire et que je me concentre sur chaque point, je peux faire quelque chose, même contre Jannik Sinner. Je l’ai un peu en diffi­culté sur mes balles parce qu’elles étaient basses et qu’il devait les renvoyer en hauteur. Il a bien servi, donc c’était diffi­cile. Oui, je pense que j’ai fait de mon mieux. J’ai eu quelques occa­sions, comme je l’ai dit. Je pense que c’est ce que je peux retenir de ce match. Je vais puiser toute ma confiance dans cette rencontre, oui. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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