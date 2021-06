La curieuse sortie en confé­rence de presse de Roger Federer à Halle continue de faire couler beau­coup d’encre.

Comme Roger a évoqué lui même l’idée des idées « noires », l’en­semble des consul­tants de la planète tennis ont essayé de décrypter ce message.

Sur Tennis Channel, Pam Shriver n’a pas hésité à évoquer l’idée que le Suisse ne devrait pas s’ali­gner s’il se sent loin de son niveau : « C’est vrai­ment la première fois que je me sens mal à l’aise concer­nant Roger Federer. Je pense sincè­re­ment qu’il ne devrait pas concourir s’il est nette­ment en dessous du niveau de Roger Federer et c’était vrai­ment le cas dans les deux derniers sets à Halle » explique l’ex‐championne américaine.

Un constat sans pitié, partagé il est vrai par les plus grands fans du Suisse.

Pam Shriver insiste aussi sur le stress du jeu sur gazon quand on a connu la bles­sure du Suisse : « Lorsque vous avez des problèmes de genoux, une surface glis­sante comme l’herbe peut égale­ment créer de l’an­xiété » affirme l’Américaine.

Enfin, elle pose la vraie ques­tion, celle qui consiste à s’in­ter­roger sur la possi­bi­lité que les choses puissent s’ar­ranger au cours de cette année 2021 : « Si Federer n’ait pas parvenu à jouer son meilleur tennis à Roland‐Garros sur des matches en 5 sets sur une terrain battue molle, comment, deux mois plus tard, pourrait‐il le faire sur dur ? »

Pour le moment, le dur n’est pas d’ac­tua­lité et il faut déjà que Roger puisse être perfor­mant sur son gazon fétiche.