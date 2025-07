Sur les six derniers Grands Chelems auxquels il a parti­cipé, Novak Djokovic a été stoppé quatre fois par Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz. C’est ce qui a poussé le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, à partage une réflexion après la défaite de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem face au numéro 1 mondial en demi‐finales de Wimbledon.

— José Morón (@jmgmoron) July 11, 2025

« Au‐delà de ce que dit Djokovic, à savoir que son corps ne tient plus le coup… Il a a rencontré deux jeunes joueurs comme Alcaraz et Sinner. Ils sont d’une autre trempe. S’ils n’étaient pas là et qu’il devait affronter Tsitsipas, Zverev ou Medvedev, il conti­nue­rait sans aucun doute à remporter des tour­nois du Grand Chelem. »