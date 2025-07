Mené et malmené par un Jannik Sinner étouf­fant et impres­sion­nant, ce vendredi en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic semble manquer d’in­ten­sité dans ses dépla­ce­ments et ses frappes.

Pour Gill Gross, analyste tennis travaillant notam­ment pour l’US Open, le Serbe ne serait peut‐être pas à 100% physiquement.

There’s no inten­sity. He’s deflated and disen­gaged… if I were to guess it’s because he feels he can’t move well enough to win. https://t.co/PS9tf88ZA8