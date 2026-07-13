Depuis la blessure de Carlos Alcaraz à Barcelone en avril dernier, Jannik Sinner a remporté Madrid, Rome et Wimbledon, avec un accroc à Roland‐Garros.
De passage en conférence de presse après la victoire de son joueur contre Alexander Zverev en finale de Wimbledon dimanche, Simone Vagnozzi a évoqué les conséquences de l’absence de l’Espagnol.
« Dans un Grand Chelem, il faut d’abord remporter six matchs avant de penser à une finale. Notre message est toujours le même : chaque match est une finale. Il est vrai que lorsque votre grand rival n’est pas là, la pression peut être un peu plus forte, mais nous essayons de garder les choses très simples et de ne penser qu’au match suivant, jour après jour », a expliqué le co‐entraîneur du numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 17:48