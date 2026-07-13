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Simone Vagnozzi, entraî­neur de Jannik Sinner : « Il est vrai que lorsque Carlos Alcaraz n’est pas là, la pres­sion peut être un peu plus forte »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis la bles­sure de Carlos Alcaraz à Barcelone en avril dernier, Jannik Sinner a remporté Madrid, Rome et Wimbledon, avec un accroc à Roland‐Garros. 

De passage en confé­rence de presse après la victoire de son joueur contre Alexander Zverev en finale de Wimbledon dimanche, Simone Vagnozzi a évoqué les consé­quences de l’ab­sence de l’Espagnol. 

« Dans un Grand Chelem, il faut d’abord remporter six matchs avant de penser à une finale. Notre message est toujours le même : chaque match est une finale. Il est vrai que lorsque votre grand rival n’est pas là, la pres­sion peut être un peu plus forte, mais nous essayons de garder les choses très simples et de ne penser qu’au match suivant, jour après jour », a expliqué le co‐entraîneur du numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 17:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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