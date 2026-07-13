Depuis la bles­sure de Carlos Alcaraz à Barcelone en avril dernier, Jannik Sinner a remporté Madrid, Rome et Wimbledon, avec un accroc à Roland‐Garros.

De passage en confé­rence de presse après la victoire de son joueur contre Alexander Zverev en finale de Wimbledon dimanche, Simone Vagnozzi a évoqué les consé­quences de l’ab­sence de l’Espagnol.

« Dans un Grand Chelem, il faut d’abord remporter six matchs avant de penser à une finale. Notre message est toujours le même : chaque match est une finale. Il est vrai que lorsque votre grand rival n’est pas là, la pres­sion peut être un peu plus forte, mais nous essayons de garder les choses très simples et de ne penser qu’au match suivant, jour après jour », a expliqué le co‐entraîneur du numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.