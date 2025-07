En salle de presse comme le rapporte le site espa­gnol Punto de Break, Jannik Sinner a été inter­rogé sur son affaire de dopage par un jour­na­liste polo­nais menant une enquête au sujet de Kamil Majchrzak qui a lui aussi subi une affaire simi­laire à l’Italien. Le propos du jour­na­liste était d’évo­quer la mise en place d’un fonds pour permettre aux joueurs qui sont moins riches d’avoir les moyens de se défendre.

Plutôt agacé par évoquer encore une fois toute cette histoire, Jannik a confirmé une situa­tion que tout le monde connais­sait déjà.

« C’est vrai que j’ai pu engager un avocat très pres­ti­gieux parce que j’ai l’argent que d’autres n’ont pas, et je l’ai gagné grâce à mes propres mérites. J’ai suivi le même processus que d’autres joueurs de tennis dans ma situa­tion ; je n’ai béné­ficié d’aucun trai­te­ment de faveur. Ma défense a peut‐être été plus effi­cace parce que je suis entouré des meilleurs. Je le répète, si cela m’était arrivé à 18 ans, je n’au­rais proba­ble­ment pas pu me défendre comme je le fais aujourd’hui, alors que j’ai l’argent néces­saire pour consti­tuer une grande équipe »