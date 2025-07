Après la finale légen­daire entre Sinner et Alcaraz à Roland‐Garros, il est évident que tous les fans s’at­tendent encore à un grand match ce dimanche.

Raison de plus pour se pencher sur les cotes proposés si l’on faire un petit pari.

Chez Parions Sport, la tendance est claire puisque Jannik Sinner est à 2,05 alors que Carlos Alcaraz est logi­que­ment un peu en dessous avec une cote de 1,81.

Si tous les spécia­listes anti­cipent un match long et indécis, la cote liés à un duel en 5 manches est plus élevée que les 2 autres options, 3 et 4 sets, elle est à 5,6 si Jannik gagne et 5,4 si c’est Alcaraz et à 2,65 en 5 manches quel que soit le gagnant…

Si cette finale pour­rait vous faire perdre la raison, nous vous rappe­lons de toujours jouer de façon raison­nable, en ne pariant pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre pour commencer. Par défi­ni­tion, un pari n’a rien de certain. »

Les meilleures cotes de PARIONS SPORT En Ligne pour parier sur la finale de Wimbledon »