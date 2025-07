Un mois et cinq jours après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros, alors qu’il menait deux sets à zéro, Jannik Sinner va retrouver l’Espagnol au même stade de la compé­ti­tion à Wimbledon. Face aux médias, le numéro 1 mondial n’a évidem­ment pas pu éviter les ques­tion à ce sujet. Extrait relayé par Ubitennis :

Question : « La ques­tion qui vient natu­rel­le­ment à l’es­prit est la suivante : dans quelle mesure vous souvenez‐vous de la finale de Paris il y a cinq semaines ? Même s’il s’agit d’une surface complè­te­ment diffé­rente, d’un nouveau tournoi, d’un nouveau Grand Chelem, d’une nouvelle oppor­tu­nité, est‐ce que cela vous trotte encore dans la tête ? »

Sinner : « Si cela me trot­tait vrai­ment dans la tête, je ne serais proba­ble­ment pas de nouveau en finale (sourire). Je suis très heureux de partager à nouveau le court avec Carlos, je sais que ce sera diffi­cile, mais je l’at­tends avec impa­tience. J’essaie toujours de me mettre dans ces situa­tions que j’aime. Les dimanches dans les tour­nois sont toujours spéciaux, mais c’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre main­te­nant, car c’est quelque chose que l’on ressent avant et pendant le match. En tout cas, ce sera un match diffé­rent, j’ai hâte d’y être ».