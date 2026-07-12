S’il reste sur neuf victoires consé­cu­tives face à Alexander Zverev, Jannik Sinner refuse tout excès de confiance avant leurs retrou­vailles en finale de Wimbledon. Le numéro 1 mondial se méfie plus que jamais de l’Allemand, qu’il estime trans­formé depuis son sacre à Roland‐Garros il y a un peu plus d’un mois.

Extrait de sa confé­rence de presse relayé par Ubitennis :

Q. Quel est le prin­cipal danger lorsque l’on affronte un adver­saire que l’on a battu lors des neuf derniers matchs consé­cu­tifs ? Y a‑t‐il un risque, peut‐être incons­cient, de le sous‐estimer ?

JANNIK SINNER : « Non, je ne sous‐estime personne. Surtout en finale d’un tournoi du Grand Chelem, je ne sous‐estime personne. C’est un joueur très diffi­cile à affronter, surtout sur ces surfaces. Il sert très bien et ici, le service est le coup le plus impor­tant. Sa victoire à Roland‐Garros lui a fait beau­coup de bien. Ça se voit aussi à sa façon de jouer : j’ai regardé sa demi‐finale car il jouait avant moi et il est très agressif, c’est un joueur diffé­rent en ce moment. On verra bien. Je vais essayer de faire les choses comme il faut. Si j’y parviens, tant mieux ; sinon, j’aurai au moins essayé. Une finale de Grand Chelem, c’est diffé­rent : la pres­sion est plus forte et l’attention portée aux deux joueurs est plus grande. Mais je suis content d’être de retour dans cette situa­tion et de pouvoir disputer une nouvelle finale de Grand Chelem. Ensuite, on verra comment ça se passera. »