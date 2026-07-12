S’il reste sur neuf victoires consécutives face à Alexander Zverev, Jannik Sinner refuse tout excès de confiance avant leurs retrouvailles en finale de Wimbledon. Le numéro 1 mondial se méfie plus que jamais de l’Allemand, qu’il estime transformé depuis son sacre à Roland‐Garros il y a un peu plus d’un mois.
Extrait de sa conférence de presse relayé par Ubitennis :
Q. Quel est le principal danger lorsque l’on affronte un adversaire que l’on a battu lors des neuf derniers matchs consécutifs ? Y a‑t‐il un risque, peut‐être inconscient, de le sous‐estimer ?
JANNIK SINNER : « Non, je ne sous‐estime personne. Surtout en finale d’un tournoi du Grand Chelem, je ne sous‐estime personne. C’est un joueur très difficile à affronter, surtout sur ces surfaces. Il sert très bien et ici, le service est le coup le plus important. Sa victoire à Roland‐Garros lui a fait beaucoup de bien. Ça se voit aussi à sa façon de jouer : j’ai regardé sa demi‐finale car il jouait avant moi et il est très agressif, c’est un joueur différent en ce moment. On verra bien. Je vais essayer de faire les choses comme il faut. Si j’y parviens, tant mieux ; sinon, j’aurai au moins essayé. Une finale de Grand Chelem, c’est différent : la pression est plus forte et l’attention portée aux deux joueurs est plus grande. Mais je suis content d’être de retour dans cette situation et de pouvoir disputer une nouvelle finale de Grand Chelem. Ensuite, on verra comment ça se passera. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 08:10