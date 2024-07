Sans remettre en cause la victoire de Daniil Medvedev, Jannik Sinner s’est exprimé au sujet de sa forme physique.

« Ce matin, je ne me sentais déjà pas bien. Je n’ai pas vomi. J’ai eu quelques problèmes puis beau­coup de fatigue. C’était dur. Je suis sorti du court mais je ne voulais pas partir. Le kiné m’a dit qu’il valait mieux prendre un peu de temps car il me surveillait et je ne semblais pas en forme pour jouer. J’avais du mal physi­que­ment. Ce n’était pas un moment facile. J’ai essayé de me battre avec ce que j’avais aujourd’hui. Quand je suis revenu, j’ai fait de mon mieux. Au quatrième set, j’ai un peu élevé mon niveau. Dans le cinquième, j’ai eu un mauvais jeu de service qui a décidé du match »