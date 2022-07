Sinner : « Chaque fois que je perds un match, je ne dors pas »

Dans un entre­tien à la Republicca, Jannik Sinner a avoué qu’il ne peut pas fermer l’oeil quand il perd un match. Il veut d’abord comprendre pour­quoi il a été dominé avant de tomber dans les bras de Morphée. Cela a été le cas lors de sa demi‐finale face à Djokovic à Wimbledon.

« Chaque fois que je perds un match, je ne dors pas. Après le match, j’ai immé­dia­te­ment passé en revue les meilleurs moments. Je veux apprendre immé­dia­te­ment. Je retire beau­coup de choses posi­tives de Wimbledon. J’ai acquis de l’ex­pé­rience sur le gazon et j’ai joué contre Novak Djokovic sur le court central. J’ai joué un bon match. J’ai le regret de ne pas avoir poussé un peu plus dans les troi­sième et quatrième sets. Au cinquième set, je n’ai rien pu faire. J’avais un monstre de l’autre côté du terrain. Il a mérité la victoire »