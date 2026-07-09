Les demi‐finales de Wimbledon oppo­se­ront d’un côté Jannik Sinner à Novak Djokovic, et de l’autre Alexander Zverev à la grande surprise Arthur Féry.

Interrogé par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial et vain­queur de Wimbledon 1996, Richard Krajicek, a donné son pronostic pour la fin du tournoi.

« Ça va être inté­res­sant. Je pense qu’il y a de fortes chances pour une finale Sinner‐Zverev, et lors des cinq ou six derniers matchs que Zverev a disputés contre Sinner, il n’avait aucune chance. Il faut consi­dérer que Sinner a l’avantage sur Djokovic. Je conti­nue­rais à dire que Sinner va remporter ce match et gagner le tournoi. Mais ce ne sera pas facile : il n’a pas enchaîné les victoires ni dominé ses adver­saires comme il le faisait jusqu’à ce qu’à Roland‐Garros. Jusque‐là, il était tout simple­ment, et de loin, le meilleur. Et main­te­nant, ses matchs sont plus serrés. Mais malgré tout, je pense qu’il ne fera que s’améliorer, et qu’au final, il rempor­tera ce tournoi. »