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Sinner, Djokovic, Zverev ou Féry, Krajicek tranche : « Je continue à dire qu’il va gagner le tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Les demi‐finales de Wimbledon oppo­se­ront d’un côté Jannik Sinner à Novak Djokovic, et de l’autre Alexander Zverev à la grande surprise Arthur Féry. 

Interrogé par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial et vain­queur de Wimbledon 1996, Richard Krajicek, a donné son pronostic pour la fin du tournoi. 

« Ça va être inté­res­sant. Je pense qu’il y a de fortes chances pour une finale Sinner‐Zverev, et lors des cinq ou six derniers matchs que Zverev a disputés contre Sinner, il n’avait aucune chance. Il faut consi­dérer que Sinner a l’avantage sur Djokovic. Je conti­nue­rais à dire que Sinner va remporter ce match et gagner le tournoi. Mais ce ne sera pas facile : il n’a pas enchaîné les victoires ni dominé ses adver­saires comme il le faisait jusqu’à ce qu’à Roland‐Garros. Jusque‐là, il était tout simple­ment, et de loin, le meilleur. Et main­te­nant, ses matchs sont plus serrés. Mais malgré tout, je pense qu’il ne fera que s’améliorer, et qu’au final, il rempor­tera ce tournoi. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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