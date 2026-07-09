Les demi‐finales de Wimbledon opposeront d’un côté Jannik Sinner à Novak Djokovic, et de l’autre Alexander Zverev à la grande surprise Arthur Féry.
Interrogé par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial et vainqueur de Wimbledon 1996, Richard Krajicek, a donné son pronostic pour la fin du tournoi.
« Ça va être intéressant. Je pense qu’il y a de fortes chances pour une finale Sinner‐Zverev, et lors des cinq ou six derniers matchs que Zverev a disputés contre Sinner, il n’avait aucune chance. Il faut considérer que Sinner a l’avantage sur Djokovic. Je continuerais à dire que Sinner va remporter ce match et gagner le tournoi. Mais ce ne sera pas facile : il n’a pas enchaîné les victoires ni dominé ses adversaires comme il le faisait jusqu’à ce qu’à Roland‐Garros. Jusque‐là, il était tout simplement, et de loin, le meilleur. Et maintenant, ses matchs sont plus serrés. Mais malgré tout, je pense qu’il ne fera que s’améliorer, et qu’au final, il remportera ce tournoi. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 12:59