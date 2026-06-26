Si l’on connaît désor­mais l’ad­ver­saire de Serena Williams pour son grand retour en simple, le tirage au sort du tableau masculin a égale­ment livré son verdict.

En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, l’un des prin­ci­paux enjeux du tournoi était de savoir à quel stade de la compé­ti­tion Jannik Sinner, tenant du titre, et Novak Djokovic, sept fois lauréat, pour­raient se retrouver. La réponse est en demi‐finales, comme l’an dernier, lorsque l’Italien s’était imposé en trois sets.

Si un Djokovic en forme a large­ment les armes sur gazon pour se hisser dans le dernier carré, son parcours s’an­nonce plus compliqué que celui de Sinner et c’est logi­que­ment en vue de son nouveau statut (8e mondial).

A noter égale­ment qu’Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros, pour­rait retrouver sa nouvelle bête noire, Taylor Fritz, dès les quart de finale. Mais atten­tion ! Fritz affron­tera dès son entrée en lice le Britannique Jack Draper, plombé par les bles­sures et aujourd’hui 160e mondial, mais 4e mondial l’an dernier à la même époque et demi‐finaliste à Eastbourne cette semaine pour son retour avec Andy Murray en coach !

Les quarts de finale potentiels :

🍓Wimbledon Gentlemen’ Singles Draw 🇬🇧



Projected QFs



🇮🇹 Jannik Sinner (1) – 🇷🇺Daniil Medvedev (8)

🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime (3) – 🇷🇸Novak Djokovic (7)

🇺🇸Ben Shelton (4) – 🇦🇺Alex de Minaur (5)

🇩🇪Alexander Zverev (2) – 🇺🇸Taylor Fritz (6)#WimbledonDraw — SpazioTennis (@SpazioTennis) June 26, 2026

Le parcours poten­tiel de Jannik Sinner :

Jannik Sinner’s Wimbledon draw 🍓



R1 : Kecmanovic

R2 : Borges/Boyer

R3 : Buse/Brooksby/Nava

R4 : Jodar/Darderi

QF : Medvedev/Paul/Ruud

SF : Djokovic/Auger‐Aliassime

F : Zverev/Fritz/Shelton pic.twitter.com/8VuXwSQhLo — jannik sinner files (@jannik_files) June 26, 2026

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

Este es el posible camino de Novak Djokovic en #Wimbledon :



1R‐Wu

2R‐Tsitsipas/Gaston

3R‐Rinderknech

4R‐Rublev/Fonseca/Botic

CF‐Auger Aliassime/Norrie

SF‐Sinner

Final‐Fritz/Zverev/Fils/Shelton



Si él está bien, lo digo claro : se mete en semi­fi­nales.



Ahora, a ver su estado… pic.twitter.com/suWrZ4I6m1 — José Morón (@jmgmoron) June 26, 2026

J‑3 avant le début du tournoi !