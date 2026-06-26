Si l’on connaît désormais l’adversaire de Serena Williams pour son grand retour en simple, le tirage au sort du tableau masculin a également livré son verdict.
En l’absence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, l’un des principaux enjeux du tournoi était de savoir à quel stade de la compétition Jannik Sinner, tenant du titre, et Novak Djokovic, sept fois lauréat, pourraient se retrouver. La réponse est en demi‐finales, comme l’an dernier, lorsque l’Italien s’était imposé en trois sets.
Si un Djokovic en forme a largement les armes sur gazon pour se hisser dans le dernier carré, son parcours s’annonce plus compliqué que celui de Sinner et c’est logiquement en vue de son nouveau statut (8e mondial).
A noter également qu’Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland‐Garros, pourrait retrouver sa nouvelle bête noire, Taylor Fritz, dès les quart de finale. Mais attention ! Fritz affrontera dès son entrée en lice le Britannique Jack Draper, plombé par les blessures et aujourd’hui 160e mondial, mais 4e mondial l’an dernier à la même époque et demi‐finaliste à Eastbourne cette semaine pour son retour avec Andy Murray en coach !
Les quarts de finale potentiels :
🍓Wimbledon Gentlemen’ Singles Draw 🇬🇧— SpazioTennis (@SpazioTennis) June 26, 2026
Projected QFs
🇮🇹 Jannik Sinner (1) – 🇷🇺Daniil Medvedev (8)
🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime (3) – 🇷🇸Novak Djokovic (7)
🇺🇸Ben Shelton (4) – 🇦🇺Alex de Minaur (5)
🇩🇪Alexander Zverev (2) – 🇺🇸Taylor Fritz (6)#WimbledonDraw
Le parcours potentiel de Jannik Sinner :
Jannik Sinner’s Wimbledon draw 🍓— jannik sinner files (@jannik_files) June 26, 2026
R1 : Kecmanovic
R2 : Borges/Boyer
R3 : Buse/Brooksby/Nava
R4 : Jodar/Darderi
QF : Medvedev/Paul/Ruud
SF : Djokovic/Auger‐Aliassime
F : Zverev/Fritz/Shelton pic.twitter.com/8VuXwSQhLo
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
Este es el posible camino de Novak Djokovic en #Wimbledon :— José Morón (@jmgmoron) June 26, 2026
1R‐Wu
2R‐Tsitsipas/Gaston
3R‐Rinderknech
4R‐Rublev/Fonseca/Botic
CF‐Auger Aliassime/Norrie
SF‐Sinner
Final‐Fritz/Zverev/Fils/Shelton
Si él está bien, lo digo claro : se mete en semifinales.
Ahora, a ver su estado… pic.twitter.com/suWrZ4I6m1
J‑3 avant le début du tournoi !
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 11:49