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Sinner épargné, Djokovic moins, et un énorme choc au premier tour !

Par
Baptiste Mulatier
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Si l’on connaît désor­mais l’ad­ver­saire de Serena Williams pour son grand retour en simple, le tirage au sort du tableau masculin a égale­ment livré son verdict. 

En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, l’un des prin­ci­paux enjeux du tournoi était de savoir à quel stade de la compé­ti­tion Jannik Sinner, tenant du titre, et Novak Djokovic, sept fois lauréat, pour­raient se retrouver. La réponse est en demi‐finales, comme l’an dernier, lorsque l’Italien s’était imposé en trois sets. 

Si un Djokovic en forme a large­ment les armes sur gazon pour se hisser dans le dernier carré, son parcours s’an­nonce plus compliqué que celui de Sinner et c’est logi­que­ment en vue de son nouveau statut (8e mondial). 

A noter égale­ment qu’Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros, pour­rait retrouver sa nouvelle bête noire, Taylor Fritz, dès les quart de finale. Mais atten­tion ! Fritz affron­tera dès son entrée en lice le Britannique Jack Draper, plombé par les bles­sures et aujourd’hui 160e mondial, mais 4e mondial l’an dernier à la même époque et demi‐finaliste à Eastbourne cette semaine pour son retour avec Andy Murray en coach ! 

Les quarts de finale potentiels : 

Le parcours poten­tiel de Jannik Sinner : 

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic : 

J‑3 avant le début du tournoi !

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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