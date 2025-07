Sur une glis­sade en début de match l’ita­lien a chuté et visi­ble­ment il s’est fait mal au coude droit. Breaké d’en­trée dans le premier et le second set, le numéro 1 mondial qui a demandé au kiné de venir le soigner au milieu de la seconde manche n’est pas à son meilleur niveau commet­tant des fautes inhabituelles.

Mené 6–4, 5–3, Jannik est quand même parvenu à revenir (5−5) avant que Grigor sorte le grand jeu en bondis­sant presque sur chaque point au filet. Mené deux manches à rien (3−6, 5–7), Jannik va devoir signer une remontée fantas­tique s’il veut rester en vie dans le tournoi.

Maintenant, le match va changer de format car le toit a été déployé pour conti­nuer la partie.