Miraculé en huitièmes de finale face à Dimitrov alors qu’il était mené deux sets à rien avant l’abandon du Bulgare, Jannik Sinner a rectifié le tir avec la manière, ce mercredi en quarts de finale de Wimbledon.

Face à Ben Shelton, le numéro 1 mondial n’a jamais été inquiété et breaké, en concé­dant seule­ment deux balles de break pour une victoire sans appel : 7–6(2), 6–4, 6–4, en 2h20 de jeu.

Et comme il l’a rappelé en inter­view d’après match, l’Italien avait à coeur de montrer un autre visage malgré une petit gêne au coude.

« Je n’avais pas l’im­pres­sion d’avoir gagné contre Dimitrov. C’est certai­ne­ment le cas aujourd’hui (mercredi). Les sensa­tions sont vrai­ment diffé­rentes. Je suis très content de ma perfor­mance d’au­jourd’hui. Jouer contre lui est vrai­ment diffi­cile. On a des occa­sions, et puis il sert très bien. Globalement, on joue de plus en plus ensemble. On apprend à se connaître un peu mieux. J’ai hâte de vivre ce genre de duels. C’est encore plus spécial de jouer devant vous. C’est un honneur et une sensa­tion incroyable. Merci », a déclare l’Italien qui pour­rait retrouver en demi‐finales un certain Novak Djokovic, actuel­le­ment opposé à l’épa­tant Flavio Cobolli.