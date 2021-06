Battu dès son entrée en lice par Marton Fucsovics en 4 manche, le « prodige » italien n’a pas su appri­voiser l’herbe comme il l’a expliqué froi­de­ment après sa défaite : « Je ne me sens pas en sécu­rité quand il s’agit de bouger sur l’herbe, et plus j’ai essayé, plus mon insé­cu­rité a augmenté pendant le match. J’ai donc essayé de faire diffé­rentes choses, comme plus de flexions ou d’aller au filet, mais rien n’a été concluant », a‑t‐il déclaré. Il n’est pas le seul futur grand à s’être cassé les dents à Wimbledon qui reste un tournoi plus que particulier.