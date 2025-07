Interrogé encore une fois sur son affaire de dopage, Jannik s’est un peu livré comme pour clore défi­ni­ti­ve­ment le sujet.

« Je pense que les gens, d’une certaine manière, ont un peu oublié ce qui s’est passé. C’est le bon et le mauvais côté de la société actuelle : il se passe quelque chose et on ne se souvient plus de ce qui s’est passé hier. En revanche, j’ai de bonnes rela­tions avec presque tous les joueurs que j’ai eus avant. Au début, tout était un peu diffé­rent ; les gens me voyaient diffé­rem­ment, mais je pense que tout le monde a vu que je suis un joueur propre, que je n’ai jamais eu l’in­ten­tion de faire quoi que ce soit de mal. J’essaie toujours d’être la meilleure version de moi‐même, d’avoir une bonne équipe autour de moi, et c’est ce que je vais essayer d’at­teindre à l’avenir. Ce que je peux contrôler, je le contrô­lerai, sur le terrain comme en dehors. C’était un inci­dent, oui. C’est arrivé. Le résultat montre que je n’ai rien fait exprès. Tout va bien »