Vainqueur à Halle, auteur d’une semaine assez incroyable, l’Italien ne veut pas du statut de favori qui pour­rait lui mettre une grosse pres­sion dans une semaine. Du coup en confé­rence de presse, il a surtout essayé de mini­miser sa performance.

« Gagner ce tournoi signifie beau­coup pour moi. Je savais que si je voulais battre Hubert Hurkacz en finale, je devais être très attentif à tout moment et affi­cher ma meilleure version dans ces quelques points où tout est défini. Ajouter mon premier titre. sur gazon C’est très spécial et cela me donne une énorme confiance. J’ai hâte d’y concourir. Je sais que le gazon est un peu diffé­rent de celui de cette semaine, mais l’année dernière, j’y ai joué du bon tennis et main­te­nant je vais me présenter avec encore plus de confiance »