Une polé­mique a éclaté avant même le début de Wimbledon, lorsque l’or­ga­ni­sa­tion a posté sur ses réseaux sociaux une affiche promo­tion­nelle censée repré­senter les plus grandes riva­lités de l’histoire au All England Club, sur laquelle ne se trouve pas Andy Murray.

Tandis que la famille du Britannique a exprimé sa éton­ne­ment, l’ex‐numéro 1 mondial a égale­ment livré a livré le fond de sa pensée : « Alcaraz et Sinner sont des joueurs incroyables, mais il me semble étrange que toutes les légendes soient derrière eux « , a lâché Murray.

En confé­rence de presse avant son entrée en lice contre Juan Manuel Cerundolo, Sinner a forcé­ment été invité à donner son ressenti sur le sujet.

« A première vue, c’était un peu étrange de ne pas voir Murray sur cette image. De mon point de vue, il est diffi­cile de s’ex­primer, je pense que je peux être l’un des meilleurs au monde, sinon je ne serais pas numéro 8 à l’ATP. On parle beau­coup de ma riva­lité avec Alcaraz, mais je pense qu’il a une longueur d’avance en ce moment, notam­ment parce qu’il a gagné beau­coup plus. Je suis jeune et je fais mon chemin, on verra bien où je finirai. C’était bien de me voir sur ce graphique, mais je ne sais pas si c’était juste ou non que je sois sur cette affiche. »