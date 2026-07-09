Jannik Sinner et Novak Djokovic vont s’af­fronter pour la douzième fois vendredi à l’oc­ca­sion des demi‐finales de Wimbledon, avec un léger avan­tage à l’Italien dans l’his­to­rique des face‐à‐face (6−5).

Et confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré, le numéro 1 mondial a montré qu’il était un peu super­sti­tieux. Extrait relayé par L’Equipe :

À chaque match, l’en­semble de votre staff s’ha­bille d’une seule et même couleur. Qui la choisit et combien y en a‑t‐il ?

Vous devez leur demander (sourire). Je ne m’oc­cupe pas de ça. La seule couleur que je n’aime pas, c’est le blanc. Quand ils portent une casquette blanche, on n’a pas un bon pour­cen­tage de victoires. »