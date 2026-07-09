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Sinner prévient son équipe avant sa demi‐finale contre Djokovic : « Je ne veux pas qu’ils portent de casquette blanche pendant le match »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner et Novak Djokovic vont s’af­fronter pour la douzième fois vendredi à l’oc­ca­sion des demi‐finales de Wimbledon, avec un léger avan­tage à l’Italien dans l’his­to­rique des face‐à‐face (6−5).

Et confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré, le numéro 1 mondial a montré qu’il était un peu super­sti­tieux. Extrait relayé par L’Equipe :

À chaque match, l’en­semble de votre staff s’ha­bille d’une seule et même couleur. Qui la choisit et combien y en a‑t‐il ?
Vous devez leur demander (sourire). Je ne m’oc­cupe pas de ça. La seule couleur que je n’aime pas, c’est le blanc. Quand ils portent une casquette blanche, on n’a pas un bon pour­cen­tage de victoires. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 08:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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