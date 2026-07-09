Jannik Sinner et Novak Djokovic vont s’affronter pour la douzième fois vendredi à l’occasion des demi‐finales de Wimbledon, avec un léger avantage à l’Italien dans l’historique des face‐à‐face (6−5).
Et conférence de presse après sa qualification pour le dernier carré, le numéro 1 mondial a montré qu’il était un peu superstitieux. Extrait relayé par L’Equipe :
À chaque match, l’ensemble de votre staff s’habille d’une seule et même couleur. Qui la choisit et combien y en a‑t‐il ?
Vous devez leur demander (sourire). Je ne m’occupe pas de ça. La seule couleur que je n’aime pas, c’est le blanc. Quand ils portent une casquette blanche, on n’a pas un bon pourcentage de victoires. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 08:52