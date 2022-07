Jannik Sinner a été solide et impres­sion­nant face à Carlos Alcaraz. Lui qui n’avait jamais gagné aupa­ra­vant un match sur herbe semble avoir trouvé la bonne carbu­ra­tion. Maintenant, c’est un grand défi qui l’at­tend : celui d’aller tenter de sortir Novak Djokovic.

« Inutile de préciser que ce sera un match diffi­cile, sans aucun doute. Novak est très solide et constant. Je vais bien sûr essayer de faire de mon mieux. C’est le moins que je puisse faire. Je vais profiter de chaque instant sur le court, comme je l’ai fait aujourd’hui. Ce fut un moment très spécial ce dimanche sur le Central. Voir les tribunes s’amuser et chanter a été quelque chose d’in­croyable. J’espère qu’au prochain tour, l’am­biance sera iden­tique. Je vais essayer de bien récu­pérer et d’être prêt pour la bataille »