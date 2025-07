En confé­rence de presse, Jannik a décidé de faire de son adver­saire le grand favori, ce qui parait logique. Mais au final, vu le niveau de tennis pratiqué par l’Italien, l’Espagnol n’a pas vrai­ment un gros avan­tage notam­ment s’il continue à avoir des trous d’air.

« On évolue en tant que joueurs et on s’amé­liore en tant que compé­ti­teurs. On essaie toujours de faire quelque chose de diffé­rent. On ne veut pas être prévi­sible sur le court, alors on va se préparer du mieux possible. Quand le match et le rythme sont aussi soutenus, on joue aussi beau­coup à l’ins­tinct, ou selon ses envies du moment. La surface est diffé­rente. Il est le favori. Il a gagné ici deux fois de suite. Il est de nouveau en finale. C’est très diffi­cile de le battre sur gazon, mais j’aime ces défis. J’aime les duels et essayer de voir ce que je peux faire et accomplir »