Accueil Wimbledon

Sinner rembarre un jour­na­liste : « Écoutez, je pense qu’on en a assez parlé pour le moment »

Par
Laurent Trupiano
-
376

Lors de son média day, Jannik Sinner a évoqué le travail mené au « soleil » à Monte Carlo pour se mettre dans des condi­tions proches de ce qu’il risque de subir à Londres. Evidemment il a précisé qu’il était impos­sible de repro­duire vrai­ment ce qu’il va connaitre comme expé­rience mais il était très satis­fait du travail accompli avec son team. Tenant du titre, forcé­ment aidé par la bles­sure de Dimitrov

« C’est un long processus. Il n’y a pas de recette miracle. Mais oui, nous faisons tout ce que nous pouvons. Je suis très satis­fait du travail que nous avons accompli ces deux dernières semaines et demie. Il y a eu des jour­nées très longues. Je me sens bien préparé » a expliqué l’Italien.

Et puis, relancé une seconde fois au sujet du boycott, Jannik a décidé de montrer les dents.

« Écoutez, je pense qu’on en a assez parlé pour le moment. Les tour­nois du Grand Chelem savent ce qu’on demande, et on verra bien. Encore une fois, je suis là pour parler de tennis »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 10:54

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥