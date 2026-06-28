Lors de son média day, Jannik Sinner a évoqué le travail mené au « soleil » à Monte Carlo pour se mettre dans des condi­tions proches de ce qu’il risque de subir à Londres. Evidemment il a précisé qu’il était impos­sible de repro­duire vrai­ment ce qu’il va connaitre comme expé­rience mais il était très satis­fait du travail accompli avec son team. Tenant du titre, forcé­ment aidé par la bles­sure de Dimitrov

« C’est un long processus. Il n’y a pas de recette miracle. Mais oui, nous faisons tout ce que nous pouvons. Je suis très satis­fait du travail que nous avons accompli ces deux dernières semaines et demie. Il y a eu des jour­nées très longues. Je me sens bien préparé » a expliqué l’Italien.

Et puis, relancé une seconde fois au sujet du boycott, Jannik a décidé de montrer les dents.

« Écoutez, je pense qu’on en a assez parlé pour le moment. Les tour­nois du Grand Chelem savent ce qu’on demande, et on verra bien. Encore une fois, je suis là pour parler de tennis »