Lors de son média day, Jannik Sinner a évoqué le travail mené au « soleil » à Monte Carlo pour se mettre dans des conditions proches de ce qu’il risque de subir à Londres. Evidemment il a précisé qu’il était impossible de reproduire vraiment ce qu’il va connaitre comme expérience mais il était très satisfait du travail accompli avec son team. Tenant du titre, forcément aidé par la blessure de Dimitrov
« C’est un long processus. Il n’y a pas de recette miracle. Mais oui, nous faisons tout ce que nous pouvons. Je suis très satisfait du travail que nous avons accompli ces deux dernières semaines et demie. Il y a eu des journées très longues. Je me sens bien préparé » a expliqué l’Italien.
Et puis, relancé une seconde fois au sujet du boycott, Jannik a décidé de montrer les dents.
« Écoutez, je pense qu’on en a assez parlé pour le moment. Les tournois du Grand Chelem savent ce qu’on demande, et on verra bien. Encore une fois, je suis là pour parler de tennis »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 10:54