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Sinner remet les pendules à l’heure face à Djokovic

Par
Thomas S
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Comme il y a un an presque jour pour jour, au même endroit et au même stade de la compé­ti­tion, il n’y a pas vrai­ment eu match entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, ce vendredi, en demi‐finales de Wimbledon.

La faute à un numéro 1 mondial beau­coup trop fort, qui a tout fait mieux que le Serbe.

Pour preuve, il n’a même pas concédé une seule balle de break en 2h20 de jeu, enfin si, une seule, effacée de manière magis­trale par un ace au T au début du troi­sième set. Un point en forme de mirage pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem et un résumé condensé de ce « choc », qui n’en a jamais été un.

Vainqueur 6–4, 6–4, 6–4, Jannik Sinner remet donc les pendules à l’heure face à son aîné, son modèle tennis­tique, contre qui il s’était incliné à la surprise géné­rale en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier. 

Le tenant du titre rejoint ainsi Alexander Zverev en finale, facile vain­queur d’Arthur Fery quelques minutes plus tôt. Il tentera ainsi de confirmer son impres­sion­nante série d’in­vin­ci­bi­lité face à l’Allemand (neuf victoires consé­cu­tives, dont quatre en 2026). 

Une finale peut‐être plus équi­li­brée qu’elle en a l’air main­te­nant que Sascha a décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, qu’il joue libéré, qu’il n’a plus grand chose à perdre, et surtout tout à gagner. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 19:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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