Battu une deuxième fois en deux confron­ta­tions face à Novak Djokovic (après Monte‐Carlo 2020), Jannik Sinner, qui menait cette fois deux sets à rien avant de se faire remonter, est revenu en confé­rence de presse d’après match sur ce que cela faisait d’af­fronter un joueur comme le Serbe.

« Je pense que nous avons un style de tennis simi­laire. J’aime toujours m’en­traîner avec lui, car il frappe très bien la balle. Je pense que moi aussi, donc nous avons un bon rythme de jeu. Quand vous affrontez un joueur comme Djokovic, vous savez à quoi vous attendre. D’un autre côté, vous connaissez aussi un peu ses faiblesses. Les premiers jours de la compé­ti­tion, nous nous sommes entraînés ensemble sur le gazon et on apprend toujours des choses avec lui. Mais ce n’est clai­re­ment pas la même chose de jouer contre Novak à l’en­traî­ne­ment que de l’af­fronter dans un match offi­ciel, surtout à Wimbledon. Vous jouez devant un grand nombre de personnes et c’est toujours spécial. »