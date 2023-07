Jannik Sinner a créé une petit révo­lu­tion, surtout à Wimbledon, en entrant sur le court lors de ses deux premiers matchs avec un sac de luxe de la marque Gucci, dont il est ambassadeur.

Certaines personnes ont critiqué cette initia­tive, à l’image d’Holger Rune qui s’est permis de « liker » deux commen­taires à charge contre l’Italien.

Après sa victoire contre Diego Schwartzman (7−5, 6–1, 6–2), le 8e joueur mondial a tapé du poing sur la table.

« Disons que c’est nouveau. Ce n’est pas un sac qui me fait bien ou mal jouer. Ce n’est pas comme si je chan­geais de raquette ou de chaus­sures. La famille Gucci et moi nous connais­sons très bien, nous travaillons sur ce projet depuis un certain temps. S’il s’agis­sait de quelque chose comme une raquette, je ne ferais pas ces choses, la prio­rité est toujours le tennis et c’est toujours mieux de gagner des matchs. La prio­rité est toujours la même et je suis concentré sur le tennis. Le processus d’ac­cep­ta­tion du sac été assez long, il faut demander à l’ATP, à l’ITF »