« La chute ne m’a pas aidé dans le troisième. Mon niveau a un peu baissé. J’ai subi une hyperextension du genou, comme il y a deux ans. Je devais forcer un peu plus au service et ça a fait baisser ma vitesse de balle », déclarait Alexander Zverev en conférence de presse après sa défaite en finale de Wimbledon contre Jannik Sinner.
Des propos qui ont été rapportés aux oreilles de l’Italien. Et il ne semble pas avoir remarqué de grandes différences entre avant et après la glissade.
« Je ne sais pas. On parle de très petits détails. Nous avons commencé le match dans des conditions très chaudes, et il y avait aussi du vent. C’était vraiment difficile de breaker, surtout du côté de la « Royal Box », car on jouait contre le vent. Puis, le soleil s’est couché, et on ne voyait plus très bien la balle non plus. Honnêtement, j’ai juste essayé d’être aussi présent que possible avec la bonne attitude. Je pense que cela a été la plus grande clé aujourd’hui. J’ai quand même eu l’impression qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 12:12