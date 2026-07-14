« La chute ne m’a pas aidé dans le troi­sième. Mon niveau a un peu baissé. J’ai subi une hyper­ex­ten­sion du genou, comme il y a deux ans. Je devais forcer un peu plus au service et ça a fait baisser ma vitesse de balle », décla­rait Alexander Zverev en confé­rence de presse après sa défaite en finale de Wimbledon contre Jannik Sinner.

Des propos qui ont été rapportés aux oreilles de l’Italien. Et il ne semble pas avoir remarqué de grandes diffé­rences entre avant et après la glissade.

« Je ne sais pas. On parle de très petits détails. Nous avons commencé le match dans des condi­tions très chaudes, et il y avait aussi du vent. C’était vrai­ment diffi­cile de breaker, surtout du côté de la « Royal Box », car on jouait contre le vent. Puis, le soleil s’est couché, et on ne voyait plus très bien la balle non plus. Honnêtement, j’ai juste essayé d’être aussi présent que possible avec la bonne atti­tude. Je pense que cela a été la plus grande clé aujourd’hui. J’ai quand même eu l’im­pres­sion qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade. »