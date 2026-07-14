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Sinner répond fran­che­ment à Zverev : « J’ai quand même eu l’im­pres­sion qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade »

Par
Thomas S
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« La chute ne m’a pas aidé dans le troi­sième. Mon niveau a un peu baissé. J’ai subi une hyper­ex­ten­sion du genou, comme il y a deux ans. Je devais forcer un peu plus au service et ça a fait baisser ma vitesse de balle », décla­rait Alexander Zverev en confé­rence de presse après sa défaite en finale de Wimbledon contre Jannik Sinner.

Des propos qui ont été rapportés aux oreilles de l’Italien. Et il ne semble pas avoir remarqué de grandes diffé­rences entre avant et après la glissade. 

« Je ne sais pas. On parle de très petits détails. Nous avons commencé le match dans des condi­tions très chaudes, et il y avait aussi du vent. C’était vrai­ment diffi­cile de breaker, surtout du côté de la « Royal Box », car on jouait contre le vent. Puis, le soleil s’est couché, et on ne voyait plus très bien la balle non plus. Honnêtement, j’ai juste essayé d’être aussi présent que possible avec la bonne atti­tude. Je pense que cela a été la plus grande clé aujourd’hui. J’ai quand même eu l’im­pres­sion qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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