Quelques heures après avoir décidé de se séparer de son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, et de son physio­thé­ra­peute, Ulises Badio, Jannik Sinner s’est expliqué en confé­rence de presse avant son entrée en lice à Wimbledon.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial avait envie de passer à autre chose.

« C’était une déci­sion prise depuis long­temps. Jusqu’à présent, j’ai toujours passé de bons moments et nous avons accompli de belles choses, mais je voulais faire quelque chose de diffé­rent et je suis main­te­nant curieux de savoir ce qui se passera à Londres dans les deux prochaines semaines. Il n’y a pas de raison parti­cu­lière et je peux vous assurer qu’il ne s’est rien passé de sensa­tionnel. Je pense qu’il y a simple­ment des moments où il faut faire quelque chose de diffé­rent. Jusqu’à présent, je suis heureux, même atteindre la finale de Roland‐Garros était un objectif ambi­tieux, quel que soit le résultat. J’ai décidé de changer après Halle. »