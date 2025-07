Dans des propos relayés par Ubitennis, Jannik Sinner a comparé son jeu avec celui de Novak Djokovic, qu’il pour­rait retrouver en demi‐finales de Wimbledon. Et le numéro 1 mondial a une fois de plus souligné la géné­ro­sité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui lui a glissé quelques conseils.

Sinner 🇮🇹🎙️



« Credo che io e Djokovic siamo ancora due gioca­tori diversi. Abbiamo alcune somi­glianze nel modo in cui colpiamo la palla, sia di dritto che di rovescio. Penso che lui abbia miglio­rato molto il servizio. Ieri ha servito in modo incre­di­bile, ho visto il match.



Il… pic.twitter.com/sRapHIYjss — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) July 4, 2025

« Je pense que Djokovic et moi sommes encore deux joueurs diffé­rents. Nous avons quelques simi­li­tudes dans notre façon de frapper la balle, tant en coup droit qu’en revers. Je pense qu’il a beau­coup amélioré son service. Sa façon de se déplacer me semble encore plus sûre que la mienne sur gazon. Mais cela est égale­ment dû à son expé­rience, qui est plus grande que la mienne. Il varie davan­tage son jeu, je frappe peut‐être un peu plus fort. Mais d’un autre côté, je suis assez constant, tout comme lui. Il y a certaines simi­li­tudes, et je pense qu’il m’a donné beau­coup d’in­for­ma­tions que je peux utiliser pour rendre mon jeu simi­laire au sien, mais dans mon style. J’essaie toujours d’ob­server certains joueurs et de comprendre ce que je peux prendre d’eux et voir si cela fonc­tionne pour moi. Il est certai­ne­ment la personne qui m’ins­pire le plus, j’es­saie de faire certaines choses comme lui. »