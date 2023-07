Sanctionné par l’ar­bitre d’un point contre lui lors de sa demi‐finale contre Jannik Sinner, à cause d’une « gêne » provo­quée par un cri prolongé sur un revers long de ligne, Novak Djokovic, déjà défendu par John McEnroe, a lui‐même exprimé son désac­cord avec la déci­sion prise.

Son adver­saire, Jannik Sinner, a en revanche plutôt semblé « valider » la sanc­tion en confé­rence de presse après sa défaite.

« C’est une déci­sion de l’ar­bitre, non ? De toute évidence, il avait déjà frappé la balle, et ensuite il a crié assez long­temps et avec un volume élevé. Je suis arrivé, j’étais évidem­ment très concentré sur la balle. Mais oui, les joueurs font cela quand ils sont sûrs de gagner le point avec ce coup. Et puis, je ne sais pas, Bublik contre Andrey dans le dernier match, c’était un peu pareil, non ? Oui, c’est ça », a lâché l’Italien.