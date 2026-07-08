Comme la plupart ont pu le remar­quer, Jannik Sinner ne joue pas à son meilleur niveau depuis le début de cette édition 2026 de Wimbledon, notam­ment côté coup droit.

En revanche, s’il y a bien un domaine dans lequel le tenant du titre marche sur l’eau, c’est le service. Il faut dire qu’avec pas moins de 97 aces réalisés en cinq matchs et près de 85% de points remportés derrière sa première balle, le numéro 1 mondial possède de solides argu­ments avant de défier un certain Novak Djokovic pour une place en finale.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, l’Italien a expliqué l’énorme travail qu’il y avait derrière.

« Nous avons beau­coup travaillé mon service ces dernières semaines. Il y a deux ans, nous avons modifié le mouve­ment, la levée de balle, le rythme et bien d’autres choses encore. Nous ne nous sommes pas contentés de miser sur la vitesse, mais avons cherché à réaliser le bon service au bon moment. Aujourd’hui, je peux être satis­fait de ce coup, car sur cette surface, un pour­cen­tage de réus­site élevé apporte de la confiance et aide égale­ment lors des échanges. »