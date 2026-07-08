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Sinner, sur son arme fatale avant d’af­fronter Djokovic : « Nous avons beau­coup travaillé ce coup ces dernières semaines »

Par
Thomas S
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Comme la plupart ont pu le remar­quer, Jannik Sinner ne joue pas à son meilleur niveau depuis le début de cette édition 2026 de Wimbledon, notam­ment côté coup droit. 

En revanche, s’il y a bien un domaine dans lequel le tenant du titre marche sur l’eau, c’est le service. Il faut dire qu’avec pas moins de 97 aces réalisés en cinq matchs et près de 85% de points remportés derrière sa première balle, le numéro 1 mondial possède de solides argu­ments avant de défier un certain Novak Djokovic pour une place en finale.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, l’Italien a expliqué l’énorme travail qu’il y avait derrière. 

« Nous avons beau­coup travaillé mon service ces dernières semaines. Il y a deux ans, nous avons modifié le mouve­ment, la levée de balle, le rythme et bien d’autres choses encore. Nous ne nous sommes pas contentés de miser sur la vitesse, mais avons cherché à réaliser le bon service au bon moment. Aujourd’hui, je peux être satis­fait de ce coup, car sur cette surface, un pour­cen­tage de réus­site élevé apporte de la confiance et aide égale­ment lors des échanges. »

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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