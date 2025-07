Le choc tant attendu entre Novak Djokovic et Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon n’aura clai­re­ment pas tenu toutes ses promesses.

Tout d’abord à cause d’un numéro 1 mondial très concentré et appliqué puis aussi et surtout à cause d’un Serbe mani­fes­te­ment diminué suite à sa mauvaise chute subie lors de son quart de finale face à Cobolli.

Sur la retenue dans ses dépla­ce­ments dès les premiers point du match, le septuple vain­queur du tournoi n’a jamais pu riva­liser face à la puis­sance et la préci­sion de l’Italien.

Malgré un sursaut d’or­gueil au début de troi­sième set, bien aidé par les fautes directes de son adver­saire, Novak Djokovic s’in­cline donc sans avoir pu vrai­ment lutter : 6–3, 6–3, 6–4 en seule­ment 1h50 de jeu.

Jannik Sinner, un peu plus d’un mois après sa terrible défaite en finale de Roland‐Garros face à Carlos Alcaraz, aura donc l’op­por­tu­nité de prendre sa revanche ce dimanche dans une finale qui s’an­nonce explo­sive. Vivement dimanche !