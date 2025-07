Intraitable face à Novak Djokovic en demi‐finales de Wimbledon ce vendredi, Jannik Sinner va donc retrouver son plus grand rival, Carlos Alcaraz, un peu plus d’un mois après leur finale épique à Roland‐Garros où l’Italien s’était incliné en cinq sets après avoir manqué trois balles de match d’affilée.

Interrogé sur le court au sujet de cette revanche, le numéro 1 mondial n’a pas caché que ce serait très compliqué de riva­liser avec ce match historique.

« À quoi devons‐nous nous attendre ? Je ne sais pas, au vue de la dernière finale (à Roland‐Garros), on ne sait jamais. C’est un immense honneur pour moi de partager le court avec Carlos. C’est un joueur que j’ad­mire. On se pousse l’un et l’autre. J’adore le regarder jouer. Je ne sais pas si ce sera mieux que le dernier, je ne pense pas que ce soit possible mais on va essayer. »