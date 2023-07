Malgré la perte du premier set face à un Quentin Halys entre­pre­nant mais malheu­reu­se­ment touché au genou depuis son premier tour, Jannik Sinner a ensuite déroulé dans les trois manches suivantes (3−6, 6–2, 6–3, 6–4) pour se quali­fier pour les huitièmes de finale de Wimbledon.

Interrogé sur le court après cette victoire, l’Italien a fait un peu d’hu­mour en esti­mant qsue le meilleur moment de performer sur gazon et à Wimbledon et de perdre le plus tôt possible à Roland‐Garros.

« Le mieux, c’est de perdre tôt à Roland Garros comme ça vous avez le temps pour vous préparer sur gazon. Comme ce fut le cas pour mon parcours cette année », a lâché le 8e joueur mondial, battu dès le 2e tour porte d’Auteuil.