Après la fin condensé du premier tour suite aux intem­pé­ries du début de semaine, plusieurs joueurs seront sur le front ce jeudi pour accéder au troi­sième tour alors que certains ont déjà joué ce mercredi. Six joueurs fran­çais sont au programme, quatre chez les garçons (Bonzi, Monfils, Chardy et Gasquet) et deux chez les filles (Burel et Cornet).

On notera le duel tant attendu entre Richard Gasquet et Roger Federer en troi­sième rota­tion sur le Centre Court. Medvedev, Kyrgios, Zverev ou encore Barty seront égale­ment en piste.

Découvrez le programme de la journée de jeudi à Wimbledon ci‐dessous :