Lorenzo qui a été battu l’an dernier par Roger Federer va donc affronter une autre légende ce samedi. Le défi face à Rafa s’an­nonce donc assez épique mais Sonego croit en ses chances.

« L’herbe est la meilleure surface pour le rencon­trer. Je vais certai­ne­ment devoir être très agressif avec mon service et mon coup droit. Sur cette surface, être atten­tiste n’aide personne. Je me sens bien car la balle gicle moins, je me retrouve souvent à hauteur de hanches pour le revers, c’est ce que je préfère. Le fait d’avoir joué sur le court central l’année dernière contre Federer peut aussi m’aider, au moins j’ai un peu d’expérience »