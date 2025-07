Battu en cinq sets par Ben Shelton au premier tour de Roland‐Garros, Lorenzo Sonego s’est égale­ment incliné contre l’Américain en huitièmes de finale de Wimbledon : 3–6, 6–1, 7–6(1), 7–5.

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien a évoqué le jeu du 10e mondial, qui l’a dominé pour la quatrième fois en cinq matchs.

« C’est un joueur qui vous fait mal jouer. Il a ces accé­lé­ra­tions soudaines, ces chan­ge­ments de rota­tion. Il joue très bien à la volée, Il joue très bien à la volée, donc on le retrouve parfois au filet. Il retourne bien Aujourd’hui (lundi), il retour­nait de pr§s et arri­vait toujours à renvoyer la balle d’une manière ou d’une autre, ce qui vous met en diffi­culté, et avec un service comme le sien, il peut prendre des risques au retour et vous mettre la pres­sion. »