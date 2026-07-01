Et si la relève de Novak Djokovic était déjà assurée en la personne de son fils, Stefan ?
Âgé de 11 ans, ce dernier a été aperçu ce mercredi à l’entraînement en train de faire un petit exercice de volée avec son papa. Et à en croire les images ci‐dessous, l’aîné de Novak est loin d’être maladroit avec une raquette en main.
Stefan has grown up enough to practice volley with his father 🥹 @DjokerNole #Djokovic #DjokovicFamily pic.twitter.com/EF3gg8JKft— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) July 1, 2026
En bon échauffement pour l’homme aux 24 tournois du Grands Chelem, opposé ce mercredi à Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 18:40