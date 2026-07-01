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Stefan Djokovic, fils de Novak, riva­lise déjà avec son papa raquette en main

Par
Thomas S
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Et si la relève de Novak Djokovic était déjà assurée en la personne de son fils, Stefan ? 

Âgé de 11 ans, ce dernier a été aperçu ce mercredi à l’en­traî­ne­ment en train de faire un petit exer­cice de volée avec son papa. Et à en croire les images ci‐dessous, l’aîné de Novak est loin d’être maladroit avec une raquette en main. 

En bon échauf­fe­ment pour l’homme aux 24 tour­nois du Grands Chelem, opposé ce mercredi à Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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