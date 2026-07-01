Et si la relève de Novak Djokovic était déjà assurée en la personne de son fils, Stefan ?

Âgé de 11 ans, ce dernier a été aperçu ce mercredi à l’en­traî­ne­ment en train de faire un petit exer­cice de volée avec son papa. Et à en croire les images ci‐dessous, l’aîné de Novak est loin d’être maladroit avec une raquette en main.

En bon échauf­fe­ment pour l’homme aux 24 tour­nois du Grands Chelem, opposé ce mercredi à Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon.