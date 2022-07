Véritable légende du tennis avec sa volée somp­tueuse, ses six titres du Grand Chelem et son titre de cham­pion olym­pique, Stefan Edberg a accordé une inter­view vidéo à nos confrères de L’Equipe dans laquelle il évoque plusieurs sujets dont le fameux débat du GOAT (Greatest Of All Time, ou meilleur joueur de tous les temps).

« Le meilleur joueur de tous les temps ? Ce n’est pas encore tout à fait terminé. Au regard des statis­tiques, il y a trois joueurs que je consi­dère faisant partie du groupe des « meilleurs joueurs de tous les temps », à bien des égards. Les livres d’his­toire retien­dront sûre­ment celui qui a le plus de Grand Chelem, mais vous et moi savons que ces trois‐là (Federer, Nadal et Djokovic, ndlr) font partie des meilleurs de tous les temps. Il y a aussi des joueurs du passé que l’on peut évoquer, au premier rang duquel on peut citer Rod Laver. »