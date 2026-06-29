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Stefanos Tsitsipas sur les critiques de son ex‐petite amie, Paula Badosa : « Je n’ai de rancune envers personne »

Par
Baptiste Mulatier
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« Les gens diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Et c’est mérité », lâchait récem­ment Paula Badosa au moment de revenir sur sa rupture avec Stefanos Tsitsipas. 

Des propos qui n’ont toute­fois pas suscité de réponse polé­mique de la part du Grec. Dans des propos relayés par Punto de Break, le double fina­liste en Grand Chelem a préféré jouer l’apaisement.

« Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie. J’ai toujours beau­coup admiré tant son tennis que sa person­na­lité sur le court. Je pense qu’elle a encore énor­mé­ment à offrir. Je sais qu’elle a vécu des moments très durs, notam­ment en raison de la gravité de sa bles­sure. Ce n’est pas facile du tout de faire face à une telle situa­tion quand on est constam­ment en compé­ti­tion. Je pense que c’est une personne bien et j’espère sincè­re­ment que nous aurons une rela­tion normale sur le circuit. Ses critiques ? Je ne me suis pas trop impliqué. J’essaie simple­ment de jouer au tennis du mieux que je peux. Il y aura toujours des gens avec certaines opinions, mais je n’ai de rancune envers personne. Je n’ai aucune raison de haïr qui que ce soit. Mes parents m’ont élevé selon certains prin­cipes et je continue d’essayer de vivre en accord avec eux. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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