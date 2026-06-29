« Les gens diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Et c’est mérité », lâchait récem­ment Paula Badosa au moment de revenir sur sa rupture avec Stefanos Tsitsipas.

Des propos qui n’ont toute­fois pas suscité de réponse polé­mique de la part du Grec. Dans des propos relayés par Punto de Break, le double fina­liste en Grand Chelem a préféré jouer l’apaisement.

« Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie. J’ai toujours beau­coup admiré tant son tennis que sa person­na­lité sur le court. Je pense qu’elle a encore énor­mé­ment à offrir. Je sais qu’elle a vécu des moments très durs, notam­ment en raison de la gravité de sa bles­sure. Ce n’est pas facile du tout de faire face à une telle situa­tion quand on est constam­ment en compé­ti­tion. Je pense que c’est une personne bien et j’espère sincè­re­ment que nous aurons une rela­tion normale sur le circuit. Ses critiques ? Je ne me suis pas trop impliqué. J’essaie simple­ment de jouer au tennis du mieux que je peux. Il y aura toujours des gens avec certaines opinions, mais je n’ai de rancune envers personne. Je n’ai aucune raison de haïr qui que ce soit. Mes parents m’ont élevé selon certains prin­cipes et je continue d’essayer de vivre en accord avec eux. »