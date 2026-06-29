« Les gens diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Et c’est mérité », lâchait récemment Paula Badosa au moment de revenir sur sa rupture avec Stefanos Tsitsipas.
Des propos qui n’ont toutefois pas suscité de réponse polémique de la part du Grec. Dans des propos relayés par Punto de Break, le double finaliste en Grand Chelem a préféré jouer l’apaisement.
« Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie. J’ai toujours beaucoup admiré tant son tennis que sa personnalité sur le court. Je pense qu’elle a encore énormément à offrir. Je sais qu’elle a vécu des moments très durs, notamment en raison de la gravité de sa blessure. Ce n’est pas facile du tout de faire face à une telle situation quand on est constamment en compétition. Je pense que c’est une personne bien et j’espère sincèrement que nous aurons une relation normale sur le circuit. Ses critiques ? Je ne me suis pas trop impliqué. J’essaie simplement de jouer au tennis du mieux que je peux. Il y aura toujours des gens avec certaines opinions, mais je n’ai de rancune envers personne. Je n’ai aucune raison de haïr qui que ce soit. Mes parents m’ont élevé selon certains principes et je continue d’essayer de vivre en accord avec eux. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 12:58