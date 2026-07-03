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Steve Johnson : « J’ai changé d’avis sur Novak Djokovic. Je pensais que c’était mieux pour lui d’af­fronter Jannik Sinner en finale, mais je pense qu’il vaut mieux qu’il l’affronte plus tôt »

Par
Thomas S
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Ancien 21e joueur mondial et désor­mais co‐animateur du podcast, Nothing Major, Steve Johnson s’est longue­ment exprimé sur les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e titre du Grand Chelem sur cette édition de Wimbledon.

Et si l’Américain pensait qu’af­fronter Jannik Sinner en finale était la meilleure chose pour le Serbe, il a fina­le­ment changé d’avis. Explications. 

« J’ai un peu revu mon juge­ment ces derniers jours. C’est sans aucun doute sa meilleure chance. Je pense que le gazon de Wimbledon lui convient aussi bien qu’à n’im­porte quel autre joueur sur Terre. Mais je pense qu’il vaut mieux qu’il se retrouve dans la partir de Jannik Sinner, car s’il dispute quelques matchs, il sera encore frais, et il pourra alors se donner à fond contre Sinner plus tôt et battre les autres joueurs. J’ai changé d’avis : je pensais aupa­ra­vant que s’il attei­gnait la finale, il pour­rait peut‐être tout donner contre Sinner, mais je pense qu’il vaut mieux qu’il l’affronte plus tôt. Il enchaîne ces quelques matchs, puis affronte Sinner alors qu’il est encore rela­ti­ve­ment frais et qu’il sait ce qu’il doit faire. Novak a joué de manière incroyable. C’est un Novak que personne ne veut affronter. S’il parvient à s’en sortir en moins de deux heures lors des troi­sième et quatrième tours, il sera exac­te­ment là où il doit être. »

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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