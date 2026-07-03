Ancien 21e joueur mondial et désor­mais co‐animateur du podcast, Nothing Major, Steve Johnson s’est longue­ment exprimé sur les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e titre du Grand Chelem sur cette édition de Wimbledon.

Et si l’Américain pensait qu’af­fronter Jannik Sinner en finale était la meilleure chose pour le Serbe, il a fina­le­ment changé d’avis. Explications.

« J’ai un peu revu mon juge­ment ces derniers jours. C’est sans aucun doute sa meilleure chance. Je pense que le gazon de Wimbledon lui convient aussi bien qu’à n’im­porte quel autre joueur sur Terre. Mais je pense qu’il vaut mieux qu’il se retrouve dans la partir de Jannik Sinner, car s’il dispute quelques matchs, il sera encore frais, et il pourra alors se donner à fond contre Sinner plus tôt et battre les autres joueurs. J’ai changé d’avis : je pensais aupa­ra­vant que s’il attei­gnait la finale, il pour­rait peut‐être tout donner contre Sinner, mais je pense qu’il vaut mieux qu’il l’affronte plus tôt. Il enchaîne ces quelques matchs, puis affronte Sinner alors qu’il est encore rela­ti­ve­ment frais et qu’il sait ce qu’il doit faire. Novak a joué de manière incroyable. C’est un Novak que personne ne veut affronter. S’il parvient à s’en sortir en moins de deux heures lors des troi­sième et quatrième tours, il sera exac­te­ment là où il doit être. »