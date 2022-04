Le vain­queur de Wimbledon en 1991 s’est exprimé au Telegraph Sport et il est clair dans ses propos. Selon lui, il ne faut pas jeter la pierre à Nadal ou Federer, il s’gait que tout le monde prenne ses responsabilités.

« J’accepte que la poli­tique fasse partie du sport, même si ce ne serait pas dans un monde parfait. Mais je pense qu’il est diffi­cile de discri­miner une personne juste à cause de son lieu de nais­sance. Maintenant, peu importe que vous ayez 22 ou 32 ans. Si vous avez la tête sur les épaules, vous devez assumer la respon­sa­bi­lité de votre travail. C’est trop facile d’at­tendre un soutien de Roger ou de Rafa. Il y a beau­coup de joueurs. C’est à eux de se lancer et de montrer qu’ils sont des leaders. Vous ne pouvez pas toujours rejeter la respon­sa­bi­lité sur les gars plus âgés »