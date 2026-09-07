Cela a été l’un des grands sujets de cette première semaine à l’US Open : la présence et surtout le comportement de certains influenceurs dans les tribunes.
Invités et accrédités par l’organisation, certains d’entre eux se seraient fait remarquer par leur comportement, faisant notamment du bruit pendant les rencontres et semblant parfois davantage intéressés par la création de contenu que par ce qui se passait réellement sur le court.
Une attitude qui n’a pas vraiment plu à plusieurs figures du circuit, à l’image de Coco Gauff ou encore Aryna Sabalenka, qui n’ont pas hésité à s’exprimer sur le sujet.
Et cette polémique semble déjà avoir des conséquences. Comme le rapporte Yahoo Sports, Wimbledon aurait pris une décision radicale en vue de son édition 2027 : aucun influenceur ne sera accrédité en tant que tel pour couvrir le tournoi au All England Club.
Une décision forte, mais finalement assez fidèle à l’image de Wimbledon, où le respect des traditions, des règles et d’un certain classicisme à l’anglaise reste plus que jamais de mise…
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 11:48