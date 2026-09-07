Cela a été l’un des grands sujets de cette première semaine à l’US Open : la présence et surtout le compor­te­ment de certains influen­ceurs dans les tribunes.

Invités et accré­dités par l’organisation, certains d’entre eux se seraient fait remar­quer par leur compor­te­ment, faisant notam­ment du bruit pendant les rencontres et semblant parfois davan­tage inté­ressés par la créa­tion de contenu que par ce qui se passait réel­le­ment sur le court.

Une atti­tude qui n’a pas vrai­ment plu à plusieurs figures du circuit, à l’image de Coco Gauff ou encore Aryna Sabalenka, qui n’ont pas hésité à s’exprimer sur le sujet.

Et cette polé­mique semble déjà avoir des consé­quences. Comme le rapporte Yahoo Sports, Wimbledon aurait pris une déci­sion radi­cale en vue de son édition 2027 : aucun influen­ceur ne sera accré­dité en tant que tel pour couvrir le tournoi au All England Club.

Wimbledon does not plan on provi­ding creden­tials to influen­cers next summer in hopes of avoi­ding the issues that affected this year’s US Open, accor­ding to The Press Association.



Players such as Naomi Osaka and Coco Gauff have called for spec­ta­tors to follow the sport’s… pic.twitter.com/Aeor5kupsh — Yahoo Sports (@YahooSports) September 6, 2026

Une déci­sion forte, mais fina­le­ment assez fidèle à l’image de Wimbledon, où le respect des tradi­tions, des règles et d’un certain clas­si­cisme à l’anglaise reste plus que jamais de mise…