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Suite aux bavures de l’US Open, Wimbledon prend une déci­sion radi­cale pour 2027 !

Par
Antoine Touchard
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2023

Cela a été l’un des grands sujets de cette première semaine à l’US Open : la présence et surtout le compor­te­ment de certains influen­ceurs dans les tribunes.

Invités et accré­dités par l’organisation, certains d’entre eux se seraient fait remar­quer par leur compor­te­ment, faisant notam­ment du bruit pendant les rencontres et semblant parfois davan­tage inté­ressés par la créa­tion de contenu que par ce qui se passait réel­le­ment sur le court.

Une atti­tude qui n’a pas vrai­ment plu à plusieurs figures du circuit, à l’image de Coco Gauff ou encore Aryna Sabalenka, qui n’ont pas hésité à s’exprimer sur le sujet.

Et cette polé­mique semble déjà avoir des consé­quences. Comme le rapporte Yahoo Sports, Wimbledon aurait pris une déci­sion radi­cale en vue de son édition 2027 : aucun influen­ceur ne sera accré­dité en tant que tel pour couvrir le tournoi au All England Club.

Une déci­sion forte, mais fina­le­ment assez fidèle à l’image de Wimbledon, où le respect des tradi­tions, des règles et d’un certain clas­si­cisme à l’anglaise reste plus que jamais de mise…

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 11:48

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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