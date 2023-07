Après avoir évoqué en larmes un un éven­tuel sacre de la Biélorusse, Aryna Sabalenka, et du symbole que cela pour­rait repré­senter, Elina Svitolina s’est égale­ment exprimée sur la pres­sion de jouer pour elle mais aussi pour son pays, l’Ukraine.

« C’est sûr que c’est une grande moti­va­tion, mais comme vous l’avez dit, c’est aussi beau­coup de respon­sa­bi­lités, beau­coup de tension. J’essaie de trouver un équi­libre autant que possible. Oui parfois, c’est peut‐être trop. Mais je ne veux pas prendre comme excuse le fait que j’ai perdu aujourd’hui. J’essaie de le prendre comme une moti­va­tion. J’espère simple­ment que les Ukrainiens conti­nue­ront à me soutenir. C’était vrai­ment extra­or­di­naire. Et, oui, j’es­père que j’aurai une autre chance. »