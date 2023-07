Comme vous avez déjà dû vous en aper­ce­voir, les jour­na­listes sont en très grande « forme » sur cette édition 2023 de Wimbledon.

Après l’échange grotesque avec Badosa ou encore la ques­tion effa­rante à propos de l’hôtel de Safiullin, un confrère s’est encore distingué en évoquant la « nouvelle » natio­na­lité d’Elina Svitolina, lors de la confé­rence de presse d’Iga Swiatek après sa défaite contre l’Ukrainienne. Et forcé­ment, la Polonaise ne s’est pas gênée pour le remettre en place.

Question : « Elina est mani­fes­te­ment devenue la favo­rite du public. Elle est presque devenue la joueuse britan­nique, main­te­nant qu’il n’y a plus de joueuses britan­niques. Pensez‐vous que le public l’a inspirée ? Était‐ce diffi­cile pour vous de voir qu’elle était plus soutenue ?«

Swiatek : « Je ne sais pas vrai­ment ce que vous voulez dire, car je pense qu’elle est plei­ne­ment Ukrainienne, surtout avec ce qui se passe en ce moment.«

Journaliste : « Ils la traitent comme s’ils étaient derrière elle.«

Swiatek : « On ne mesure pas vrai­ment la voix des gens dans le public, alors il m’est diffi­cile de dire pour qui ils applau­dissent. Je pense que c’était assez équi­libré, donc je m’en fiche un peu », a conclu la Polonaise visi­ble­ment agacée par la question.